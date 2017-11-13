溪州榮民工廠8.7億賣出 「彰化華山」夢碎

2017-11-13 22:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉榮光村有一座具有60年歷史的榮民工廠，在民國50至80年代間生產草袋與造紙，直至85年才停工，大型廠區內仍保留完整面貌，深具歷史傳承價值，溪州鄉公所希望打造「彰化華山」文創園區，今年6月向彰化縣文化局申請文化資產，未料今年10月，廠區竟被以8億7千多萬元遭標售，令所方感嘆，維護資產的進度，抵不過財團收購的速度。

文化局長陳文彬表示，彰化榮民工廠已請文資委員前往考察，的確深具文化保存價值，目前已列冊追蹤，文資買賣不影響審議結果，若遭破壞，依文資法規定將立即啟動暫定古蹟。

榮民工程公司彰化工廠佔地14公頃，曾是國民政府來台後，安定中部地區榮民生活的工廠，初期生產為肥料用草袋，之後增產紙類、紙盒與瓦楞紙等，後因污染等因素，於85年10月結束營業，而後部分空間由彰化預鑄廠使用，直至100年停用。榮民工程公司已不再接工程為由開始標售資產，今年10月由12位股東集資8億7千多萬元得標。

榮民工廠內部有兩大廠區，工廠建築為典型的鋼結構設計，完全沒有採取桁架式（truss）設計來強固，廠區內亦有許多紅磚興建的宿舍與福利設施（文康中心、理髮廳）等，是現今少見較為完整的工業聚落建築群，也是僅存不多的榮民工廠。

溪州鄉長黃盛祿表示，榮民工廠雖然現在沒有保存任何製紙機器，但諾大廠區見證了二戰後榮民體系工廠的時代意義，溪州鄉公所希望能善加保存舊建築群再利用，或整修如台北華山文創園區般風貌，予以新生命傳承。

陳文彬表示，非所有權人（溪州鄉公所）6月提報文化資產後，文化局需在6個月內完成審議（可再延期一次），局內已請文資委員先行會勘，確有文資歷史價值，目前已列冊追蹤，不過目前局內申請文資量呈現爆炸，仍須排隊等待審議，雖然標售結果已出，不過不影響審議結果。

陳文彬說，依照文資法規定，列冊追蹤歷史建築若遇緊急狀態，就立即啟動為「暫定古蹟」，文化局會加快馬鞭排入審議會，也希望溪州民眾幫忙巡視，出現怪手等破派壞行為立即通報，至於是否成立「文創園區」，他說，把年輕人找回來比較重要。