高雄鳳林二路易淹水 改善工程108年完工

2017-11-13 23:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大寮區台25線鳳林二路緊鄰林園排水，一旁就是大發工業區，豪雨曾水淹及膝，水利局與中央合作，將斥資5.1億元，推動林園排水整治工程，同步改建沿線3座橋樑，預計108年2年完工，改善地方淹水之苦。

大寮區林園排水集水區大部分護岸老舊，且通水斷面不足，加上地勢低窪，造成淹水嚴重，曾經水淹及膝，市府水利局已完成排水上游支流拷潭排水截流分洪道、拷潭排水及前庄排水渠道拓寬等工程。

但林園排水中下游渠段河道狹窄阻礙水流，導致洪水溢流，造成鳳林二路台88下方188線至光華路，及鳳林二路、光明路口經常淹水，甚至造成交通中斷。

水利局推動林園排水整治工程，總經費5.1億元，爭取水利署補助四億元，市府自籌1.1億元，全長751公尺，拓寬渠道為25至30公尺，預計108年2月完工，改善鳳林二路常年淹水。

水利局表示，工程同步改建3座橋梁，包括林內、無名及大崎腳橋，配合加高並加寬，更因應防洪需求，右岸設置防汛道路，平時可提供民眾散步、騎乘自行車，成為民眾休閒遊憩好去處。

水利局指出，明年將進行橋梁施工，鳳林二路381巷、林內路等，道路將部分封閉，水利局將規劃改道及半半施工等，進行交通維持措施，屆時請民眾配合交管人員指揮通行。