盧秀燕批評市府中火政策 環保局長：歡迎齊力抗空汙

2017-11-13 22:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕針對中火問題，立委盧秀燕今天批評市長林佳龍「燈不點不亮」。市府環保局長白智榮晚間反擊說，林佳龍早在立委任內就極力關切中火空汙改善問題，就任市長後更是勇敢面對空汙，並已陸續獲得初步成果，盧秀燕說法有欠厚道！

市府今天宣布退回中火展延許可申請，盧秀燕批評說，林佳龍「燈不點不亮」，林佳龍不重視空汙，台中空品改善是「自我感覺良好」；還強調未來幾個月她會持續關注監督中市府處理中火換照事宜，是否維護市民健康及權益。

白智榮回應說，空汙是前任市府未曾認真面對的議題之一，林佳龍除了在立委任內極力關切中火改善設備問題，就任市長後更是勇敢面對空汙挑戰，也帶領市府團隊群策群力，找出問題並解決問題，林佳龍對空汙的重視與認真的態度，絕對可接受公評。

尤其被立委質疑的9號機組發證問題，白智榮強調，檢視前幾任首長任內，同意許可證展延、異動共55次，從未要求生煤減量，但林佳龍上任後，要求109年減量40%，9號機的許可證是在市府依據管制生煤自治條例的管制精神下在今年9月「有條件通過」展延申請。

他也舉例，空污的改善可從環保署的客觀統計數據看出成果，台中PM2.5年均濃度由103年每立方公尺27微克，降低到105年的22.8微克，今年1到10月的平均值再降到20.4微克；紫爆天數也從103年87天，降到105年50天，今年至目前為止18天，顯示台中空氣品質確實往好的方向前進，這對市民是好消息，衷心期待「不要為了政治考量就抹煞」。

中火第1至8號、10號等9部機組操作許可證展延申請被環保局退件，更是呼應上述有條件通過，環保局依照「減煤」、「減排」及「具體減量期程」原則進行審查，但中火對階段性減煤、減排等減量具體目標均未提及，與市府及市民的期待有落差，才決定退回要求修正。

白智榮重申，空汙是長期的公共議題，不分藍綠、不分你我，歡迎每一位真心對抗空汙的人士加入市府的行列，面對問題，解決問題，而非一時因為選舉而炒作議題，才能讓市民受益。