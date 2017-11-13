來墾丁「森」呼吸 定向越野賽享受好空氣

2017-11-13 23:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台北市訂出空污假放假標準，AQI竟要高達400才有假，有人肯定「建立機制」，但過高標準也有人譏「連中國都很難放」評價不一，不過屬全台空品模範生的墾丁國家森林遊樂區，將邀請你到墾丁「定向越野」呼吸新鮮空氣。

現代人常在室內用手機瀏覽，減少出外踏青機會，墾丁國家森林遊樂區為鼓勵民眾出外，搭配園內銀葉板根、鐘乳石洞等地景，首創「定向越野」，參加者得放下手機，用地圖和指北針尋找目標，再到定位的木樁「打卡」，學童得克服「手機戒斷症」，在園內奔走找目標，玩的不亦樂乎。

墾丁因為屬國家公園，又沒有大型工廠，加上強勁落山風，擴散條件超佳，冬天是難受境外污染的玷污，秋冬連AQI黃色普通等級都很少見，經常性綠油油，恆春氣象站人員私下譽為「台灣空品模範生」。

可怕的落山風受到森林的障蔽，園內風力不如廣闊的平原，顯得墾丁國家森林遊樂區冬季陽光溫暖舒適，適合出遊，為讓現代人放下手機，屏東林管處恆春工作站利用園內各種著名地景設計「現代尋寶」，所有人不讓手機導航，靠著指北針和真正地圖尋找目標，在林裡「森呼吸」，

屏東林管處表示，定向越野源於北歐，該半島上滿佈森林、湖泊及稀疏村落，村民為能往來村莊間，在野外透過指北針、太陽星月等辨別方向，甚至連軍隊都用野外作戰訓練，現在共有3種地圖，3種路線的越野賽。

林管處指出，參與定向越野不僅是體力競賽，團隊間還得較量智力和技巧，參與者必須根據地圖及環境快速判斷身在何處，選擇最佳路線前往木樁檢查點，如銀葉板根或一線天甚至鐘乳石洞等，遊客還能在跑站中得知解說牌，寓教於樂，園區將於11/25、26，12/2、3偶12/9、10舉辦定向越野比賽，歡迎遊客組隊參加，在規定時間內完成比賽並打卡上傳照片即可獲得精美禮品。活動詳情可見官方FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/ktforestarea）。