好狂的工時！ 14.5「硬拗」成8 高中徵才挨轟

2017-11-13 21:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永仁高中委託市政府勞工局職訓就服中心公開甄試約聘（僱、用）臨時人員的甄試簡章，工作以慈輝班女學生住宿，以及日常生活管理為主，但每班必須從下午到5點到翌日上午7點半，分5個時段出勤，全長14.5小時，卻標註工時8小時，民眾PO到網路，引發非議，有的怒批「這根本14.5硬拗成8的變形工時，簡直睜眼說瞎話」。

惹議的徵才內容中，所提到出勤時間為「平日慈輝班學生住宿，工作時間為週日至週四下午17:00～19:00、19:30～22:30、凌晨1:00～1:30、3:00～3:30及5:30～7:30，每班工時8小時，每周工時40小時。」

令人質疑的部分主要是中間的「休息時間」算不算是待命，有民眾曾致電詢問雇任單位，卻得到「當然不能離開宿舍」的答覆，這樣等於14小時半都得耗在工作地點。

網友酸 「台南經驗就是，這種勞動條件可以光明正大刊登在市政府的就業服務中心網頁」，民眾更抨擊，從上個月20日就寫市長信箱詢問這樣是否違法，卻完全得不到回應。

對此，校方指出，學校有提供宿舍供受雇者住宿，慈暉班學生在晚間10點半就寢、早上6點起床，且在委託勞工局統一招聘公告前，校內已經過多次討論，並找之前的生活輔導員討論協調實際工作現況，很感謝生活輔導員對慈輝班學生的照顧，絕不會虧待。

校方也提到，已與市府勞工局討論，雖無違反勞基法，但分散工時已引起疑慮，因此將討論是否採取排班輪值下半夜等其他更妥善方式。

市政府勞工局則說明，該簡章的工時確實切割太零散，之前未仔細留意，將請永仁高中針對有爭議部分做相關修正調整，再重新公告。