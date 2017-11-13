新豐紅樹林濕地抓文蛤加菜 縣府將柔性勸離

新竹縣新豐紅樹林被列入國家重要濕地，動、植物生態豐富，有民眾看中肥美的文蛤，進入濕地挖掘，帶回家加菜大飽口福。（記者廖雪茹攝）

2017-11-13 21:46

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐紅樹林被列入國家重要濕地，動、植物生態豐富，有民眾看中肥美的文蛤，進入濕地挖掘，帶回家加菜大飽口福；縣府農業處表示，此舉雖未觸法，但為避免干擾其他水生動物棲息與覓食，仍將柔性勸導民眾不要踏進沼澤區範圍內。

位在紅毛河（新豐溪）出海口的紅樹林，是北台灣地區唯一水筆仔、海茄苳混生的紅樹林，也是台灣唯一建置有觀賞木棧步道的濕地，魚、蝦、貝類及甲殼類等水生豐富；常見遊客人手一竿，站在木棧道上垂釣，現在更有民眾進入濕地捕捉蛤仔（文蛤）。

該民眾說，經朋友推薦，得知紅樹林有很多蛤仔，又大又肥，特別呼朋引伴，穿上雨鞋、戴上手套，帶著耙子、水桶、網子和塑膠袋，一起在濕地摸蛤仔，幫家人加菜；一個上午，個個大豐收。

農業處長邱世昌表示，內政部營建署在100年，公告新豐紅樹林的國家級重要濕地範圍，面積約157公頃，以紅樹林為主，往海岸延伸至退潮6公尺以內；104年2月濕地法實施，營建署審議小組多次開會討論，由於地方代表出席者持反對意見，迄今尚未通過保育利用計畫。

雖然新豐紅樹林濕地99%為公有地，政府也再三強調，原有農、漁業活動在不破壞生態下都可照常，僅大型及新開發須受管制；但當地漁民擔心影響捕撈及遭處罰，地方建設受到限制，要求大幅限縮範圍，甚至拒絶納入法令保護。

邱世昌說，在紅樹林濕地捕抓文蛤雖未觸法，但可能會干擾到招潮蟹、彈塗魚等其他水生動物，民眾應避免進入濕地內；將請新豐鄉公所和巡守志工，未來若看到有人進入濕地沼澤區，將道德勸說請他們離開。