支持退回中火許可證展延 民進黨團：改善空汙不能噴口水

2017-11-13 20:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府退回台中火力發電廠機組許可證明展延申請，民進黨市議會黨團今天對於市府管制策略的成功運用表示高度肯定，並批評國民黨民代一到選舉，就開始噴口水爭取新聞曝光，這不是關心空汙，而是關心選票。

民進黨團指出，市長林佳龍從立委任內即力推空汙減量，上任市長後更執行86項管制計畫，並全國首創邀請專家學者及民間團體組成空汙減量小組，是能堅持對抗空汙立場的首長。

市府當初提送「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」在市議會審查時，民進黨始終站在支持的一方，如今更樂見自治條例發揮約束中火的實際效用；反觀國民黨，不但胡志強執政13年期間對空汙沒有作為，在野時各級民代們也沒有主張。

民進黨團說，自治條例審查時，國民黨議員還曾批評是「民粹」，站在反對的一方。如今黨籍立法卻寡廉鮮恥自己歡慶成功，還說林市長「燈不點不亮」，如此的立場錯亂真是令人大開眼界！

民進黨團強調，對抗空汙是長期的問題，需要的是真正且長期的關心，民進黨對空汙管制的主張都有一貫的堅持，呼籲國民黨對市府推動中的各項空汙管制作為應有更正確的認知，是非要分明，千萬不要自以為是，也不要一到選舉、甚至還只是初選階段，就開始噴口水爭取新聞曝光，這不是關心空汙，而是關心選票。