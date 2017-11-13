雪山萌貓現蹤！ 山友擔心小動物被滅絕

山友目擊到流浪貓現身在雪山。（山友蔡明輝提供）

2017-11-13 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕上月底有山友在海拔3886公尺的雪山頂上，發現疑似石虎的貓科動物，由於牠只留背後身影，因此身分成謎，引發眾多山友揣測、議論紛紛，如今有山友確認後發現，這隻貓科動物不是石虎，是貓咪呀！山友對於流浪貓常住高山感到不可思議，擔心牠熬不過雪山上的嚴寒氣候，也有山友擔心貓咪會破壞高山上的脆弱生態，呼籲有關單位重視。

山友王文正在臉書社團發文，並附上由山友黃建蒼所拍攝的照片，表示照片拍攝地點位於雪山主峰旁，王文正指出，貓咪為求生存，勢必想辦法捕捉現在脆弱的原生動物與鳥類等，呼籲相關單位注意一下；王文正並強調，貓咪真的不適合生活在如此惡劣的環境，請相關單位想辦法捕捉貓咪。

另外，山友蔡明輝則表示，他在上月27日登頂時，也有看到這隻貓咪，貓咪幾乎都躲在玉山圓柏的樹叢中，但只要給食物，牠就會過來討吃的；蔡明輝也附上多張貓咪的照片，可見這隻貓科動物確實是貓咪，並非石虎。

王文正表示，雪山主峰頂氣候與環境非常不合適貓咪在這裡生活，接下來遇到冬季，雪會很多很厚，擔心貓咪熬不過冬天。

登山專家歐陽台生也在文章底下留言，表示：「這也太可怕了，生態浩劫啊！流浪貓竟然可以到雪山主峰，那很多小動物很快就滅絕了，大家真的不要小看這件事！」

由於冬天的東北季風常夾帶大量水氣湧入，導致雪山山區約在每年1月至3月間會降雪，雪山山區也是台灣冬季會降雪的地區之一。

蔡明輝說，他在上月27日登頂時，也有看到這隻貓咪，貓咪幾乎都躲在玉山圓柏的樹叢中，（山友蔡明輝提供）

蔡明輝說，有弄一些食物給貓咪，牠才露臉出來。（山友蔡明輝提供）

山友王文正在臉書社團發文，指出在雪山發現貓咪，他並附上由山友黃建蒼所拍攝的照片，表示照片拍攝地點位於雪山主峰旁。（山友黃建蒼提供）

王文正表示，雪山主峰頂氣候與環境非常不合適貓咪在這裡生活，接下來遇到冬季，雪會很多很厚，擔心貓咪熬不過冬天。（山友黃建蒼提供）