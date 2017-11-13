公園充斥罐頭遊戲設施 不利兒童感覺統合發展

2017-11-13 22:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕「走到哪裡幾乎都是同一個相同模型的設施。」彰化市超過8成以上綠地在八卦山，平地市區占不到2成，住家附近的公園綠地格外珍貴，已經很少的公園竟充滿水泥建築，人工遊樂設施幾乎都是「罐頭化」的塑膠製遊戲設施，材質和顏色搭配相似度高，學者和議員都感慨，少了最關鍵的在地特色，應該透過再造讓公園變身。

縣議員林世賢說，彰化市公園面積嚴重不足，都被挪移到八卦山，彰化市都市計畫公園用地面積72公頃，已開闢65公頃，近54公頃是在八卦山上，市民能使用的公園綠地僅有11公頃，與其他城市相較極為貧乏。

林世賢表示，彰化市公園就是少了最關鍵的在地特色味，少了這一味，公園只是一般綠地，公園裡面的罐頭遊戲，對小朋友的感覺統合發展沒什麼幫助。

在地居民的高中國文老師徐慶齡媽媽說，公園應該要有其自己的樣子，而不是每個公園都是塑膠材質的遊戲設施，身為媽媽都有一個疑慮，大太陽底下，塑膠板被日照曬得燙得溫度，小孩子根本沒法在上面玩，也會讓人懷疑會不會釋放有毒溶劑，如果材質變成木頭，會讓人很喜歡在大太陽底下觸摸木頭，不至於高溫燙腳，材質更天然對孩子更安全。

都市計畫技師、文化大學建築及都市設計學系助理教授高立新，他提出「公園共融化」與「特色公園」的概念，重新打造以增進孩童的身心發展，並讓公園連結社區與孩童家長。

高立新說，現在的公園強調整合性的遊戲場合，意思就是讓公園不要再像大眾臉一樣到處都一樣，如此才能吸引孩子和家長一起到此活動，促進小朋友的感覺統合發展，而這正是設計兒童遊戲的關鍵點。

對此，縣府城市暨觀光發展處副處長許俊宏表示，公園改造理念很符合現代人需求，要創造特色有共融性公園、照顧更多族群，也是縣府努力的目標；縣府擬以八卦山市集中心為示範點，明年年中之前，將會出現一個以公共藝術手法呈現的遊戲設施，大家拭目以待。