千錘百鍊出好刀 鑄劍師郭常喜的刀劍人生

2017-11-14 07:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕興達漁港旁的打鐵鋪，不時傳出磨刀的花火與打鐵的響聲，俗話說：「千錘百鍊出好刀。」傳統製刀，就是靠著師傅的耐苦、耐熱和耐力，在火爐旁一把一把的敲打出來，而這間看似不起眼的打鐵鋪，正是以精研刀工藝術而聞名的郭常喜所經營，從13歲就跟著同為打鐵匠的祖父、父親正式學藝，今年73歲的郭常喜，花了60年的時間打鐵製刀，傳承製刀工藝像是他對自己的使命，不僅收外國人為徒，更一手創立「郭常喜藝術兵器文物館」。

年輕時的郭常喜，曾因一次到訪日本的機會而被當地的打鐵技術所震撼，當時台灣的打鐵業設備遠落後日本超過30年，有感於此，也為了增進技術，郭常喜前後花了8年的時間經常往返日本習藝，也造就了他日後將傳統與藝術結合的契機，甚至研創了多層摺疊花紋鋼運用在菜刀、藝術刀劍上，讓打鐵製刀除了成為生活的一部分，也變成文化與藝術的傳承。

愛刀劍成痴的郭常喜，早期熱衷於收藏日本的武士刀，但武士刀源自於中國唐朝，郭常喜認為中國的刀劍發展比日本早，但卻沒有好好被保存及發揚光大，因此他改鑽研中國刀劍文化。走入「郭常喜藝術兵器文物館」，像是走入時光隧道般，透過每個朝代的兵器展示，更加認識中國的刀劍史，從史前時代以骨頭做箭、矛，以石器打造斧、鉞，至夏商周時期以銅鑄劍，春秋戰國時代則有干將與莫邪、魚腸劍等經典寶劍流傳千世，自秦朝起鐵器也才成為鑄造兵器的主要材質，郭常喜曾跑遍中國各大古都，大量收購兵器並保存，若名劍、名刀因年代久遠而生鏽腐蝕，他便親自重新打造，至今全館共有近5,000件兵器輪流展出，保存了令人讚嘆的兵器藝術，也讓傳統的打鐵工藝，得以藉著收藏和展示寫下歷史。

郭常喜藝術兵器文物館：（07）698-9090，高雄市茄萣區民生路226號