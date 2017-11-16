農村初體驗 「鐵牛」帶你逛

2017-11-16 07:30

〔記者陳怡君／宜蘭報導〕牛是台灣農村常見的動物，但你知道宜蘭員山鄉的內城社區，有一種特別的「鐵牛」嗎？它不吃草、不喝水、也不下田，每天載著遊客穿梭田間小徑……。

這些「鐵牛」，正是社區耆老使用俗稱「鐵牛仔」的耕耘機，加上日語諧音「力阿卡」的兩輪人力車加以改造，成為載客觀光導覽的「鐵牛力阿卡」車隊。內城社區發展協會理事長簡裕鴻表示，鐵牛力阿卡的誕生，是因為傳統的老農具已逐漸被淘汰，曾經陪伴老農們耕耘數載的吃飯工具，因不再使用而被堆放在家中，相當可惜。於是，社區耆老便想到，要是鐵牛仔在田裡能耕耘、載運作物，那只要稍加改造就能在大馬路上奔馳，所以嘗試將耕耘機跟人力車結合，重新賦予老農具新生命。

遊客乘著時速20公里的鐵牛力阿卡，可以用最愜意的步調遊農村，探索鼻仔頭公園、大樹公、渡船頭生態公園、太陽埤、魚菜共生園區等社區景點。而身兼司機與導遊的老農民，會一邊載著遊客「迺農村」，一邊介紹內城風光，向來訪旅人訴說關於這裡的農村故事。

內城社區自2005年成立鐵牛力阿卡車隊至今，從一開始的3輛車，到現在已有近40輛鐵牛力阿卡，成功推動社區再造、轉型，也讓鐵牛力阿卡成為社區招牌。簡裕鴻說，這一輛輛紅色的鐵牛人力車，不但見證了內城社區的農業變遷史，也替老農創造額外收入，如今更成為內城社區的最佳「代言人」。

內城社區發展協會：

（03）922-7001，宜蘭縣員山鄉內城村榮光路321號。農村一日遊每人1000元，含鐵牛車導覽、午餐、DIY 2項；乘坐鐵牛力阿卡每車900元至1800元（視景點停留數和行程安排收費不同，每車最多乘6人）；DIY體驗行程可單項預約，每人每項100元起，建議一週前預約。