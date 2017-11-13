學童攜手憨兒 後壁國小愛心農場傳愛

後壁國小學童在愛心農場學種菜，希望收成的蔬果可以分享給需要的人。（記者王涵平攝）

2017-11-13 19:52

［記者王涵平／台南報導］後壁國小開闢愛心農場，邀請蓮心園庇護農藝工廠院生指導，未來收成的蔬果除作為學校營養午餐，也可分送社區需要者，或進行義賣後將所得捐贈蓮心園。

後壁國小校長吳建邦表示，校門對面的木造宿舍區即將以全新創意展現老屋保存及活用，配合進行環境整理，今日由六年級師生與蓮心園愛心福田實習農場院生一起進行環境綠美化及開闢愛心農園。

蓮心園庇護農藝工廠由蓮心園基金會成立，蓮心園愛心福田實習農場經理許滄原指出，農場以天然方式種植蔬菜水果，有茼蒿、甜椒、羅曼、高麗菜、空心菜。

後壁國小開闢愛心農場，由蓮心園庇護農藝工廠院生協助犁田翻土、做畦、組立棚架等，將種植當季蔬果及蝶豆，也請後壁里長陳志成邀請社區人士協助農園管理，採收的蔬果能送給有需要的長輩以及為學校營養午餐加菜，另外，蝶豆花收成後，預計送往蓮心園蓮心園庇護農藝工廠來低溫乾燥，希望在學校學期末的跳蚤市場進行義賣，所得再捐給蓮心園。

後壁國小六乙同學賴嬑亭雖在家裡種過菜，但覺得在愛心農場跟大哥哥大姊姊學習種菜的滋味很不錯。六乙吳奕陶第一次在學校種菜，非常期待採收無毒的菜，未來義賣所得能再捐給蓮心園。