六八劇團訴說自己故鄉故事 未演先轟動

2017-11-13 19:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕六八劇團將舉辦「福滿門-汛」公演，邀請林園中學補校阿公、阿嬤及林園圖書館志工演出，由在地素人一起述說故鄉，特別的是將搖滾元素融入戲劇，未演先轟動，門票秒殺。

六八劇團成了10年來，一直關切社會及弱勢議題，出身林園團長張文豪接任後，思索用行動凸顯故鄉，從今年7月展開「福滿門林園藝術行動」，不僅蒐集林園文化故事，也拍攝成3段紀錄片，並於三餘書店展出。

重頭戲為「福滿門-汛」戲劇公演，除了六八劇團專業演員，有一半是林園中學補校阿公、阿嬤及圖書館志工參演，為此，劇團每周花3小時為這群素人進行劇本研究、訓練及排演。

活動總監方惠美指出，「汛」以林園的漁村、石化工業區、新住民、外籍勞工、廟會等為元素，透過一名失智老漁夫在現實與回憶的交錯中，與當工人的兒子、當學生的孫子串起林園的時代變化，戲劇最後由「壞蛋王‧老五」搖滾樂團表演勾勒願景。

張文豪說，林園區與市中心相比，是個文化邊陲，除了民間廟宇自發邀請的傳統歌仔戲、布袋戲，還有一年一場的「庄頭藝穗節」外，幾乎沒有外來團隊辦理的現代戲劇展演，由臨海、大發、高雄港第二貨櫃中心環抱的林園，為高雄的經濟命脈重鎮，卻成為了名符其實的文化沙漠，因而以「福滿門林園藝術行動」敘述故鄉。

「福滿門-汛」17、18日在林園區幸福公園演藝展覽館演出，門票被索取一空。