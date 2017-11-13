尋找澎湖四寶 湖西國小師生奎壁山鮮體驗

2017-11-13 18:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四寶是什麼？讓國立澎湖科技大學副教授李孟芳說分明，今日率同湖西國小200餘名師生，前往北寮奎壁山尋找澎湖四寶，答案揭曉就是綠色能源資源、生物多樣性、地景多樣性、歷史文化多樣性等四寶。

近幾年湖西鄉北寮村奎壁山摩西分海（赤嶼陸連島），成為澎湖地區最熱門的旅遊景點之一，光今年5-8月旅遊旺季就湧入近17萬名遊客。而湖西鄉北寮村就是湖西國小的學區範圍，校長鄭謙遜及老師們為讓小朋友了解家鄉特色地質景觀，結合李孟芳副教授正執行科技部補助「菊島全民樂科學-尋找澎湖四寶」科普活動計畫。

今日近兩百多名湖西國小師生及家長，在澎科大學生協助下參加尋找澎湖四寶體驗活動。活動分為潮間帶海洋生物體驗組、地質景觀體驗組、摩西分海成因-潮汐解說組、綠色能源-風機發電體驗組、漁業文化體驗組。分由澎科大老師、尖山電廠長歐致誠及課長潘克俊、北寮社區理事長許源張，解說潮間帶海洋生物、岩脈、柱狀節理玄武岩、潮汐成因、風機發電及底延繩釣捕捉加網魚的北寮社區漁業文化。

尋找「澎湖四寶」活動，自12月1日至明年2月底截止，為期3個月，參加人員除縣民外，還擴大到全台灣民眾。活動獎項優厚，活動辦法詳見澎科大首頁校園活動20171016發布之訊息。