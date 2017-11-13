公司解散短付400萬退休金、資遣費 復興航空挨告敗訴

復興航空部分員工提告短付退休金、資遣費，一審判興航敗訴。圖為今年元月11日臨時股東會通過公司解散，場外員工抗議權益受損。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-13 18:26

［記者黃捷／台北報導］復興航空今年1月宣告解散，計算員工退休金、資遣費時，未將補助的交通費、跟飛費用列入工資，其中17名員工認為公司少給，申請勞資調解未果，遂提告要求支付差額合計近400萬元。士林地方法院認為，這兩項費用每月發放，屬於經常性給與，應列入平均工資，判復興航空敗訴，可上訴。

這17名員工主張，他們分別擔任航空器維俢員及貨運場務人員，興航解散時，其中4人辦理退休，其餘13人則是被資遣，任職期間除了每天舟車勞頓來往桃園機場上班，還得不時跟飛，隨時檢修飛機及處理空運貨物倉儲作業。

他們提出最後半年的薪資紀錄，依照班表不同，每人每月領有2200至6000元不等的交通費，以及平均8000至1萬2000餘元不等的跟飛費用，但復興航空計算退休金和資遣費時卻沒把這筆金額算在平均工資中，以致退休金和資遣費短付，今年初申請勞資調解，興航仍然拒付，只好提告。

復興航空抗辯，原本為體恤員工出差，並避免差旅費登錄行政繁瑣，遂改給付跟飛費用，該費用未必是經常性給與，是依工作目標、性質而選派，交通費則會依通勤地區遠近及班制，補助須額外支出的費用，是公司的「恩給」，兩者皆不可與薪資相提並論。

但法官認為，復興航空僅有東京、大阪、札幌、上海和福州機場有駐外機務人員，其他航線為確保飛機適航性，皆須維修員跟飛，每人每月皆有被排班，跟飛費不僅和「員工勞務給付」有關，也是經常性給與，不能當作特殊任務性質的差旅費。

至於交通費用，員工是為了因應排班制度，只要在早上6點半前上班、晚上10點半後下班者，皆會發放交通費，可視為勞務附加進一步的報酬，也是每月領取，兩者皆應網入平均工資計算，因此判復航應補付17名員工短少的退休金、資遣費共396萬8365元。