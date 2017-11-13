14輛雙節巴士沒領牌 中市交通局長：要租就不要抱怨

2017-11-13 18:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府調整BRT政策，並將32輛雙節巴士招標出租，市議員顏莉敏、楊正中今日質詢指出，其中14輛沒有領牌無法上路，市府無權利金可收，市有財產橫遭閒置折損；交通局長王義川霸氣回應，將要求業者儘速上路營運，否則不排除回收車輛。

顏莉敏說，市長林佳龍上任後廢除BRT，32輛市有雙節巴士遭棄置1年有餘，外界質疑聲浪不斷，交通局才於105年11月、106年2月分2次決標出租18輛、14輛給業者，收取權利金，對外宣傳雙節巴士已活化順利上路。

她批評，依契約，車子要領牌上路後才能收取權利金，但僅18輛掛牌上路，其餘14輛根本沒有領牌，客運業者礙於許多因素無法讓巴士上路，市府就無租金可收，質疑這是雙方默許有意無意閒置，市有財產橫遭折損。

楊正中說，雙節巴士從1公里補助35元驟減至27元，業者掛牌上路後，每出一趟車賠一次錢，市府也沒提供其他更好的路線可供營運，業者有苦難言才不願讓另14輛掛牌，閒置在調度場，市府假活化、真卸責。

交通局長王義川表示，32輛雙節式低地板大客車現都已委由統聯、台中客運及巨業交通公司負責營運，目前投入台中車站至高美溼地路線服務，預計每年可有3900萬餘元權利金收入，資產並沒有閒置浪費。

至於14輛雙節車未上路，王義川說，這是業者早就知道的情況，既然要租、就不要抱怨，業者應該積極評估行駛路線。他強調，交通局將要求業者儘速上路營運，否則不排除回收車輛租給其他業者，以提供民眾更便捷的大眾運輸服務。