天雨球賽打不了 南投軟網破天荒「擲筊」定勝敗

南投縣魚池鄉三藏杯軟式網球錦標賽，12日社會男女團體組賽程，因雨受阻，最後以「擲筊」聖杯數多寡決定輸贏，吸引大家圍觀。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

2017-11-13 17:29

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣魚池鄉公所舉辦第42屆「三藏杯軟式網球錦標賽」，12日社會男女組賽程因陰雨綿綿、場地濕滑，比賽被迫中斷，最後在「文昌帝君見證」下，進行「擲筊大賽」3戰2勝一決高下，以「擲筊」聖杯數多寡定輸贏，應該是全國各種球類競賽史無前例！

為期4天的三藏杯軟式網球錦標賽11日在魚池鄉立網球場開打，區分國小、國中、社會、壯年、長青、機關等6大組別，吸引來自全國各地好手，總共77支隊伍參加。

昨日錦標賽第2天賽程是社會男女團體組，此次社男組有12隊、社女組有6隊報名參賽，惟當天陰雨不斷，開打時間從最初上午8時30分許一直展延至上午10時許，雨勢仍無停歇之勢。

公所見此狀況，遂與大會裁判找來與賽各隊的領隊及隊員代表一起溝通，基於選手安全考量，公所也希望賽事能延期，不過，參賽隊伍絕大多數來自外縣市，包括屏東、新北、新竹等縣市，不但路途遙遠，且平時都要工作，若賽事延期，日後能否請假也是一大問題。

地主保住一冠 笑稱神明眷顧

由於網球場後方就是地方信仰中心瓊文書院，最後大家決議交由神明決定，遂在文昌帝君見證下，展開3戰2勝的「擲筊大賽」，結果最大贏家是屏東縣潮州隊，社男組以2比1稱冠；社女組則獲得亞軍。

而魚池網委A隊以2比1的比數擊敗屏東潮州女子隊奪冠後，隊員們既開心又興奮地表示，神明還真是「貼心」，不忘眷顧在地隊伍﹗

魚池鄉長陳錦倫指出，天候好壞，非人力可以左右，他也尊重大家討論產生的遊戲規則，既然戶外不能打球，改在室內擲筊比賽，今日事今日畢的態度，或許也算是另類的運動家精神！

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