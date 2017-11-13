竹市光復路紅綠燈調整 竹科車流更順暢

2017-11-13 19:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光復路是往返市中心、新竹科園學區重要道路，市府交通處去年爭取經費進行全長5.3公里、共25處路口的時制重整，因應各時段車流情形進行滾動式調整，從去年11月到現在已實施滿1週年，光復路不同時段車流所設置的7種時制，大約可為每個駕駛節省3分鐘時間。

交通處表示，光復路橫跨半個新竹市，連結新竹市區、新竹科學園區與新竹縣，是東區重要道路之一，但因光復路路口複雜，過去通行秒數無法滿足車流需求，市府爭取交通部「智慧交通基礎建設與應用計畫」1650萬元經費，去年底完成從光復路與南大路口到光復路1段18巷全長5.3公里、共25處路口的時制重整。

從早上6點到晚間10點，因應不同流量劃分7種時制，經調查後調整，上午尖峰時間從南大路到進園區共可縮短185秒時間，下午則可縮短70秒，且停等次數可減少1次，也就是說駕駛只要是綠燈路段就可連貫通行，大幅提昇光復路行車順暢。

交通處表示，光復路的通行秒數是車流順暢重要關鍵，交通處利用1年時間進行觀察檢測，蒐集車流動態資訊，進行滾動式調整，透過時制重整與一貫性，如今已可調整到為每個駕駛節省3分鐘時間。

光復路經過時制重整後讓竹科上班族最有感，在園區工作的林先生說，10幾年來每天從光復路進竹科園區，龐大車潮讓車流緩慢，常碰到好不容易過了路口、過100公尺又遇到紅燈，號誌不連貫的情形很常見，但這半年來時制經過重整，大約可省下3到5分鐘行程，路況還算順暢，不會常走了一個路口，下個路口就得紅燈停等。

交通處長倪茂榮表示，經檢視號誌週期秒數、動線規劃，並檢討車道分配、路口交管，調整後每輛車可節省3分鐘時間，以光復路尖峰時段破一萬台的車流計算，加起來的整體效益，可節省時間達3萬分鐘、500小時。

倪茂榮說，此次重點調整路口包括因應新竹轉運站啟用，在公園路路口增加左轉道與時相，改善左轉車對直行車的干擾；光復與食品路口增設分隔島設施與儲車空間、調整時相；光復路與光復路1段544巷、科學園路雙T路口，重新配置路口號誌，改採支道輪放，減少車流交織衝突，讓路口更安全。