貓狗天天大戰 貓拳對上狗皮盾

喵星人再出左勾拳打中八哥犬的臉上，所幸八哥犬有皮盾保護並沒受傷（記者葉永騫攝）

2017-11-13 17:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕當流浪貓碰上寵物狗時，貓拳快掌大戰狗皮厚盾，結果是喵星人贏了?還是寵物狗勝呢？這場爭鬥天天上演，所幸雙方都能節制，讓飼主也覺得很有趣。

萬丹鄉有一對貓狗，天天上演貓狗大戰，八哥犬「古錐」家裡最近來了一隻流浪貓「雙雙」，「古錐」的李姓飼主因為看到「雙雙」很可憐，每天中午吃飯時刻也一起餵食「雙雙」，引起「古錐」的不滿，大聲的吠叫，用牠那一張看似兇惡、滿是皺紋的大臉，張牙舞爪企圖嚇走「雙雙」，不料「雙雙」不當一回事，完全不怕「古錐」的恐嚇，只要「古錐」一接近就揮舞出貓拳快速的擊中「古錐」的身體，貓拳左右開弓，如同葉問施展詠春拳打在「古錐」的身上，「古錐」因為動作太慢，難以閃開喵星人的攻擊，但是也練就了一身的厚皮，任由貓拳攻擊，還是能夠全身而退，嚇嚇對方雙方總是在吃飯為了爭食而大打出手。

李姓飼主說，「古錐」和「雙雙」對壘，貓狗大戰表面上「古錐」都是落了下風，一路被喵星人追打，但是食物總是「古錐」搶到，可說是表面上喵星人「雙雙」勝八哥犬「古錐」，實際上「古錐」被打，卻搶的到了食物，達到了目的，因此誰勝誰負，可說平分秋色。

現在「雙雙」已經習慣每天吃飯時刻都來家中要食物，牠和「古錐」的貓狗大戰天天上演，所幸雙方都是點到為止，沒有造成傷害，最後雙方如何演變，令人很有興趣看下去。

喵星人「雙雙」的貓快拳擊中八哥犬「古錐」頭部（記者葉永騫攝）

寵物古哥犬「古錐」（記者葉永騫攝）