鎮西國小120歲 校友集愛送冷氣

鎮西國小120歲生，校友集愛送冷氣。（記者詹士弘攝）

2017-11-13 17:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣最有歷史的學校─鎮西國小，今年要過120歲生日，畢業校友回饋母校，集資60萬元買冷氣來改善學弟妹的教育環境，第一波有13間教室裝好冷氣設備，今天受惠的小朋友特別準備感謝牌，謝謝「資深」學長姐愛的捐贈。

鎮西國小成立於西元1898年4月1日，百年來孕育大斗六地區莘莘學子無數，近2萬5000名校友遍布海內外，為了慶祝鎮西國小創校120週年，有人提議圓學弟妹有更優質教育環境的夢，完成在校弟妹去年兒童節的夢想─班班有冷氣。

在70屆畢業同學會會長鮑哲民和鎮西校友會理事長許百芳鼓吹下，向校友募集近60萬元，在六年級、一年級和二年級共13間教室裝設冷氣，目前還有20間教室，40台冷氣尚未裝設，學校希望繼續努力，在明年3月前達成小朋友的心願。

斗六鎮西國小師生為了感恩校友及家長、企業的大愛，今天在「禮堂」舉行歡慶鎮西120歲「校友集愛護學子─捐贈班級教室冷氣」感恩儀式，邀請熱心捐贈冷氣設備的校友返校，致贈由各班師生親手製作的感謝牌，並正式對外發表「榮耀鎮西二甲子 攜手共好120」的校慶紀念徽，公布目前規劃的120周年校慶系列活動，邀請大家一起來為其校慶生，共同回憶難忘的童年時光。