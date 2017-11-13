中市府退回中火9機組展延 立委江啟臣這麼說…

台中火力發電廠9部機組展延許可被台中市政府駁回。（資料照，記者黃鐘山攝）

2017-11-13 17:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府下午3點召開記者會，宣布退回台中火力發電廠9部機組展延許可，國民黨立委江啟臣隨即透過臉書直播回應，指稱這顯示當初市府通過中火九號機組展延許可過程草率，要求重審，強調能源政策不能犧牲民眾的健康及台中市民的健康，要求市府對中央的能源政策應該「硬」起來。

江啟臣表示，下午3點台中市政府召開記者會，針對台電台中火力發電廠即將到期的9部機組展延許可，因台電未檢附相關減煤減碳等資料而給予嚴審退回。9月底他與其他立委在立法院召開記者會，揭露市府給予台電九號機組展延許可的事，突顯當初市府在給予展延許可過於草率，甚至有放水嫌疑，在沒有外人注意的狀況下，市府放水，現在有外界嚴格監督審查才嚴審退回。

江啟臣要求市府應依自治條例要求台中火力發電廠檢送相關條件及資料，而且減排減煤的時程不應是一次性的，應逐年降低，同時藉由展延許可的審查，要求台電立即降載，展延的審查不應黑箱作業，應揭露相關資訊並開放適當空間給環保團體等參與審查，能源政策不能犧牲民眾的健康及台中市民的健康。

江啟臣強調，這次退回也再次證明當初的質疑是正確的，市府現在感受到這樣的壓力，樂見市府這次先退回，但退回不代表未來可以放水，未來應用嚴格條件審查，台電應負責任的提出減煤及減碳的計畫，更重要的，市府應需對中央的能源政策表達市民在健康上的要求，能源政策不應以市民的健康作為成本、做為犧牲，這一點市府不能對中央完全噤聲，不敢說任何話。

他強調，中央的能源政策如果對市民健康有害，市府應勇敢站出來對中央表達民眾的意見及大家的心聲，最重要的是整個能源的政策及能源穩定的提供不應建築在市民健康的成本上，對廣大台中市民，甚至對中部地區居民非常不公平。

江啟臣說，今天市府退回9部機組展延許可，證明當初給予九號機組的展延許可是不是條件也不符合，他要求市府應重審九號機組的展延許可，而不是放水過了就算了，透明化及公民參與，是市府要展現給市民的誠意，呼籲市府一定要做到，並呼籲台中市民持續關注台中火力發電廠接下來所有機組的展延許可，要求政府不要把能源的供應建立在大家的犧牲上面。