八仙塵爆每位罹難者國賠1200萬 網友一句話酸爆

八仙塵暴罹難者家屬對交通部觀光局、內政部消防署、新北市政府提起國賠訴訟。（資料照，記者彭琬馨攝）

2017-11-13 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕2015年八仙樂園塵爆，共造成15死498人輕重傷，訴訟及賠償後續事宜仍尚未落幕。9日罹難者家屬代表律師林永頌、立委段宜康召開記者會，要求國家需賠償每位罹難者家屬新台幣1200萬元。但該項請求引起大批民眾不滿，有網友表示，「私人活動要用我繳的納稅金去賠？那這樣繳保險費幹嘛？出事申請國賠就好」。

日前立委段宜康召開記者會，表示將協助八仙塵爆罹難者家屬向國家追討國賠，還痛斥中央、地方互相推諉。一名網友在Dcard上不滿表示：「八仙塵爆都能國賠的話，我以後出車禍被人撞，是國家路不平的錯，癌症是國家食安控管的錯，爬山遇到颱風山難摔斷腿，是國家救援太慢，萬事都國家的錯，跟高雄氣爆一樣。這樣我還買什麼保險，萬事有人買單，爽。」

不少網友紛紛附和：「真的…自己出去玩出事，要賠也是辦方賠怎麼會是國賠，腦子在想什麼啊？」、「科科，還一堆人上網討拍 怎麼不回家拿噴槍燒自己再去國賠阿笑死 怪東怪西怎麼不怪你媽生你出來？」、「覺得受傷的人很可憐，真心希望他們能康復，走出來。我願意捐錢給他們，但不同意國賠，一碼歸一碼，要賠也是主辦單位不是國家（人民）」。