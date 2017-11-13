152縣道拓寛 彰化最美茄苳綠色隧道不保

彰152縣道被喻為「彰化最美林蔭大道」。（記者顏宏駿攝）

2017-11-13 17:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於彰化縣竹塘鄉與埤頭鄉交界處的「152縣道（溪林路）」，有一條彰化縣碩果僅存的「茄苳綠色隧道」，全長近2公里，沿路種植180棵樹齡約30年的茄苳樹，枝繁葉茂，被喻為「彰化縣最美的茄苳林蔭大道」。但因為道路拓寬，茄苳樹將被移走，今天護樹團體到現場勘查，他們認為，如果真的被移走，是彰化人的一大損失！

巡迴全台各地關心路樹種植的綠色陣線協會常務理事林長茂說，這是一條全台罕有，長達2公里的茄苳綠色隧道，一直以來，他們從縣府人員獲得的訊息是「傾向保留」，沒想到後來改為遷移，他們希望地方與縣府考量其價值，予以保留，一定能為地方創造觀光亮點。

該路段拓寬工程已於今年7月20日動工，惟考量夏天不適樹木移植，目前樹木仍未動，也未斷根，縣府工務處表示，茄苳樹生命力強，不必斷根，只要剪枝，根系掛土球即可。

今天現場勘查的林長茂說，如果照工務處的移植法，180棵恐存活不到20棵，他強調，樹木越年長，移植越困難，這裡的茄苳樹每一棵樹齡都超過30年，如果一次枯死上百株，縣府定會淪為千夫所指，今年冬天移植，很可能活不過明年夏天，「縣府草率移樹，害死老樹」，選舉時一定會發酵，縣府不能不慎重。

他說，該工程，縣府一開始就計畫保留180棵老樹，樹廊內側設快車道，樹廊外側設慢車道，既能保住樹木，又能達到拓寬的目的。

林長茂表示，針對移樹，六都有標準的移樹流程，若縣府未斷根就移樹，導致樹木枯死，這就涉及瀆職，而彰化也少一條具有特色的「茄苳綠色遂道」。

縣府工務處表示，這條道路為雙向各一個車道，經常發生機、汽車爭道情況，預計拓寬為雙向各兩線道，至少要拓寬為24米，如果要保留茄苳綠隧道，變成快、慢車道之間的綠帶，就要拓寬為28米道路，但遭到地主反彈，認為徵收民地太多，現在規劃方向是以移植茄苳樹為目標。

對此，林長茂說，「員林184公頃市地重劃」都可以把「機車道」拿掉，可見得是「事在人為」，既然茄苳樹生命力強，分隔島可以內縮，在不用徵地的情況下保留茄苳樹。