中火九座機組許可證明展延申請 被台中市府退件

中火九座機組許可證明展延申請遭台中市府退件。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-13 16:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火力發電廠本月6日向台中市府提出展延9座機組許可證申請，市政府考量中火申請文件隻字未提減煤減排措施及期程，基於捍衛空氣品質及人民健康，環保局下午宣布嚴審後決議全數退件，限期30天內補正後再審。

環保局長白智榮指出，「台中火力發電廠」共10座機組，其中第1至8號機與第10號機共9部機組的許可證，將於明年2月24日到期，若未能補正完成審查，屆時許可證將失效，恐將有9座機組無法運作。

針對中部地區最大的固定汙染源「台中火力發電廠」，台中市政府在105年訂定管制生煤自治條例，要求中火在4年內減少4成的生煤及其他維護空氣品質的相關規範，並將許可證期限由5年縮短為2年。

白智榮指出，中火9月提出第9號機組的許可證展延申請時，中市府在附帶要求中火應於109年底前減量生煤4成、使用高品質生煤及室內煤倉，許可證期限2年等條件下同意展延。

但中火在11月6日另送出前9部機組許可證的展延申請，白智榮指出，令人遺憾的是，中火對於4年減量4成的減煤減排相關措施及目標期程，完全隻字未提，未符合環保局前次審查的條件及立場，環保局依固定汙染源設置及操作許可證管理辦法第27條的規定，退回申請案，要求中火確實依照台中市管制生煤自治條例的規範及審查原則進行修正，限期30日內完成補正後再行送審。

白智榮強調，中火啟用以來曾40餘名申請展延，之前未曾被要求須達到減量減排，台中市府首度以自治條例從嚴約束，市府就是要展現改善空污及為民眾健康把關的決心，盼中火配合。