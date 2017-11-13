竹北環教園區BOT案喊卡 環局︰仍將爭取低碳軟性設施

新竹縣環保局改造婦幼館旁公園用地，爭取規劃永續環境教育園區，但廠商興趣缺缺。（記者廖雪茹攝）

2017-11-13 17:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局將竹北市婦幼館旁的公園用地，改造成為「中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區」；不過這塊菁華地段歷經3度上網公告，廠商卻興趣缺缺，環保局決定暫時中止BOT，但仍將設法建置與低碳生活、綠色產業相關的軟性設施。

縣政府表示，竹北市縣政二路和中山路交界的1.4公頃空間，早年劃設為公墓用地，後來經都市計畫變更為公園用地，卻仍變成亂葬岡，經相關單位努力，公告完成遷墓作業，環保局在103年著手改造，規劃中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區，廣植1000多棵喬、灌木，設置生態步道和裝置藝術。

環保局長黃士漢表示，完成最困難的第一階段改造之後，從荒蕪之地變成親民的公園，意義重大，該局原希望規劃環境教育館，透過新穎的環保設施，宣導低碳生活、綠色產業，讓環保概念從小扎根，無奈廠商沒有意願投件。

為推動永續環境教育園區，環保局低碳辦公室今年初進駐婦幼館；低碳辦公室主任洪雲傑說，經探詢廠商無意願的理由，主要是公園用地能作建築的空間少，開發量體及經濟誘因不足，而難以獲得廠商的青睞。

黃士漢說，雖然暫時中止BOT，該局仍不放棄任何可能性，將持續爭取中央補助或民間捐助，進行軟性設施，如食物森林、工具圖書館、或是相關低碳創新技術的展示等，以提供民眾一處環境教育的場域。