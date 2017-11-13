新竹空軍基地25日開放參觀 市民21、23日搶先看預校！

新竹空軍基地25日開放，21和23日在地居民搶先看，新竹市政府已做好交通接駁規劃，呼籲民眾搭接駁車前往參觀。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-11-13 16:43

［記者洪美秀／新竹報導］國防部新竹空軍基地11月25日開放參觀，新竹市議員黃美慧今天在議會質詢指出，這是一個行銷城市的機會，包括在地產業行銷及包套旅遊行程等，但她認為市府並未動起來，也擔心交通接駁車會造成市區交通打結，要求市府各局處應加強聯繫，當成全國性活動規劃，不要浪費做城市行銷的機會。

新竹空軍基地25日開放，21和23日在地居民搶先看，新竹市政府已做好交通接駁規劃，呼籲民眾搭接駁車前往參觀。（資料照，記者洪美秀攝）

市府交通處長長倪茂榮表示，已做好交通接駁等規劃，務必降低對周邊交通的影響，包括提供6大停車場及8大接駁路線等，同時也有交通指示標誌，要改善2年前開放時沒做好的部分，讓參觀者盡興，並減少對市區交通的影響。

新竹空軍基地25日開放，21和23日在地居民搶先看，新竹市政府已做好交通接駁規劃，呼籲民眾搭接駁車前往參觀。（資料照，記者洪美秀攝）

市府城銷處長顏章聖則說，已有5家飯店業者，推出「住宿優惠專案」，提供遊客專屬優惠好康，包括一泊二食住房專案、免費房型升等、贈送新竹市十大伴手禮等優惠；邀請遊客來竹市住一晚，前一天參觀新竹空軍基地，欣賞戰機表演，品嚐道地美食小吃，體驗2天1夜的「新竹小旅行」。

新竹空軍基地25日開放，21和23日在地居民搶先看，新竹市政府已做好交通接駁規劃，呼籲民眾搭接駁車前往參觀。（資料照，記者洪美秀攝）

黃美慧說，新竹空軍基地雖造成北區發展受限，但隨著每2年開放一次基地的活動，也讓居民了解空軍基地的重要性，兩年前新增的「在地居民搶先看」活動獲居民好評，但她認為這是城市行銷最好的機會，市府應該全面總動員。

新竹空軍基地25日開放，21和23日在地居民搶先看，新竹市政府已做好交通接駁規劃，呼籲民眾搭接駁車前往參觀。（資料照，記者洪美秀攝）

她詢問文化局及產發處是否有相關配套措施，包括結合文化導覽或做新竹好物在地行銷等，但得到的答案都是沒有，她認為很可惜，要求市府要總動員，不要浪費行銷新竹市的機會。

新竹空軍基地25日開放，21和23日在地居民搶先看，新竹市政府已做好交通接駁規劃，呼籲民眾搭接駁車前往參觀。（資料照，記者洪美秀攝）

交通處長倪茂榮說，已規劃6大停車場、共9000個汽車停車位和10000個機車停車位；也有8條接駁路線和256班次的接駁車，較104年增加100多個班次，管制點部分也由警察局區分外圍及核心管制點，當地居民進出不受限。

新竹空軍基地25日開放，21和23日在地居民搶先看，新竹市政府已做好交通接駁規劃，呼籲民眾搭接駁車前往參觀。（資料照，記者洪美秀攝）

此外，今年空軍基地開放也有在地居民搶先看優惠，只要是設籍的新竹市民，21日及23日兩天預校，都可出示有照片身分證明文件，進基地觀賞精采499聯隊空中及地面全兵力預校活動。