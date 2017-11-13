水湳智慧城等開發區標售 中市預估進帳千億元

台中正在「轉大人」，綠營議員要求土地開發盈餘，多挹注市庫，全民共享。（記者黃鐘山攝）

2017-11-13 16:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府這7年的重劃、區段徵收標售金額約282億，市議員張玉嬿今日在議會說，未來水湳智慧城等開發區標售可望超過1500億元，台中正在「轉大人」，要求盈餘多繳市庫；地政局長張治祥回應，扣除開發成本，預估進帳千億元。

謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿質詢表示，市府利用重劃、區段徵收取得財源，投入公共建設、翻新市容街景，據地政局資料顯示，前市長胡志強時期區段徵收配餘地標售75億元，市長林佳龍接任到現在標售65億，升格迄今共標售140億餘元。

議員又說，前市府標售重劃區抵費地約140.7億元，市府這3年則標售不及5千萬元，這7年共標售約141.2億元，總計市府土地開發所標售的土地金額約282億元；盈餘款這7年繳庫146億元，投入公共建設以繁榮地方。

張玉嬿說，已完成的開發區尚有109億元的潛在收益，加上水湳智慧城開發後預估829億元，13、14期重劃預估571.6億元，標售金額共高達1500億元以上，台中躍居第二大城正在「轉大人」，盈餘應多繳市庫，除公共建設外，也應投入社福、勞工訓練等，符合社會正義。

張治洋表示，區段徵收配餘地或重劃的抵費地若無特殊用途，將進行標售。水湳機場原址北側及南側及13、14期重劃等開發區，扣除開發成本，預估可為市庫入帳近千億元，提供更多的市政建設，明年已編列平均地權基金24億元繳庫。

她說明，但像水湳、北屯捷運機廠等精華土地，市府認為這種大片土地賣掉相當可惜，會改以標租地上權方式，透過BOT等招商，鼓勵民間投資，減低初期土地取得成本，同時市府又能保留土地所有權，長期嘉惠更多市民。