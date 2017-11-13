75歲高齡接衛生局長 李昭仁被形容跳火坑

李昭仁以75歲的高齡接任屏東縣衛生局長。（記者邱芷柔攝）

2017-11-13 16:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在地執醫50年的李昭仁，以75歲高齡接任屏東衛生局長，今天接過印信正式上任，就職儀式上他表示，工作與年齡無關，未來他會做好工作，持續改善偏鄉醫療並力推長照2.0。

在地執醫50年 強調工作與年齡無關

前屏東縣衛生局長薛瑞元8月被延攬入閣，接下衛福部常務次長，新任衛生局長人選本月9日公布由李昭仁醫師接任，並在今天上任。

被朋友虧「同名同姓，不是你吧！」

李昭仁在就職儀式致詞時幽默表示，日前才到台北接受行醫50年的表揚，都準備要退休了，沒想到突然接到這個任務，有朋友形容他是「跳火坑」，甚至有人虧他勇氣可嘉，還有朋友Line他「同名同姓，不是你吧！」

高雄醫學大學醫學系 曾赴日本慶應大學進修

75歲的李昭仁畢業於高雄醫學大學醫學系，曾赴日本慶應大學進修，返國後在屏東執業至今，在醫界和社團人脈極廣，曾任2屆屏東縣醫師公會理事長、創辦急難救助團體屏東燭光協會，並擔任犯罪被害人保護協會屏東分會主委，備受關注的小琉球廣大興喋血案，他也和法醫全程參與台菲權益及賠償事宜的簽署。

李昭仁說，改善偏鄉醫療資源及推動長照2.0是當務之急，在第一線服務，他最常看到民眾為了看病奔波，尤其是行動不便的老人家更讓人不忍，他認為要改善偏鄉醫療資源一定要增加公費生，這是未來持續努力的方向。