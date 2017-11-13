醫病》潛藏A流病毒又疑突發羊水栓塞 產婦險送命

李婦（右）送花感謝童綜合醫院婦產部產科主任魏添勇。（記者張軒哲攝）

2017-11-13 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕31歲李姓孕婦上月剖腹迎接家中第2名嬰孩，當孩子平安誕生後，患者在產台上血氧濃度驟降，婦產科診所醫師發現異狀，緊急給予插管治療，並立即轉院到童綜合醫院。醫院查出是A型流感病毒作怪，導致生產時突發喘與呼吸衰竭情形，經心臟外科裝設葉克膜，並送至加護病房照護。李婦本月轉至普通病房，今日出院返家。

李婦被送抵童綜合醫院急診室生命跡象不穩定且危急，疑似突發性羊水大面積肺栓塞，生命危在旦夕，立即送到開刀房由心臟外科醫師李志賢裝設葉克膜，經檢查後驗出因A型流感病毒導致，近1個月長期臥床，返家後仍要積極進行復健治療。

李婦表示，因生產前沒有特別不適，並不知自己染上流感，還好慈銘婦產科診所醫師戴金道平安接生了寶寶，也能夠當機立斷，緊急轉送到童綜合醫院接受葉克膜裝置，才能夠讓自己可以回家抱孩子。

李志賢指出，A型流感是一種急性病毒性的呼吸道疾病，孕婦、老人、嬰幼兒等等都容易併發重症。李婦送到醫院時已呈現呼吸衰竭狀況，如不立即裝置葉克膜，將無法存活，並經由戴金道醫師明確處置、童醫院團隊努力，以及患者堅強的求生意志下，才能夠順利出院。

童綜合醫院急診部主任吳肇鑫表示，醫院非常重視與基層院所合作，從2004年開始與診所合作「家庭醫師照護計劃」至今。目前有7個社區醫療群，55家診所65個醫師， 每月固定開會。落實分級醫療、轉診制度，配合家庭醫師照護計劃，成為基層診所和醫院的最佳後盾。