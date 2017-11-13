基隆市在金山市有土地與遺址重疊閒置十多年 年底前試掘鑽探

金山市有土地與遺址重疊，閒置十多年，將於年底前試掘鑽探。（記者林欣漢翻攝）

2017-11-13 15:51

〔記者林欣漢／新北報導〕基隆市政府在新北市金山環金路旁的市有土地，有部分與金山「龜子山遺址」重疊，依文資法須進行遺址價值及文化層存在評估後，才能進行後續促參開發，市府文化局長馬嫻育今天說，已委託考古團隊進行開挖，上星期剛通過新北市遺址審議的挖掘申請，最快年底前試掘。

基隆市在金山有20多筆市有土地，其中，五福段35地號等環金路旁8筆土地，有豐沛溫泉水源，具開發潛力，市府有意促參委外經營，經過十多年都市計畫變更程序，將農有地變更為教育休閒專用區。

市議員鄭林清良今天指時程拖太久；議員張芳麗認為，應該先等遺址價值及文化層存在評估出爐，確認不在遺址上方再進行可行性評估，否則也是浪費經費。

市府行政處長楊松年指出，遺址價值及內涵調查評估完成就可以公告招商，馬嫻育說，今年3月就展開公告招標，經歷數次流標，9月中與考古團隊簽約，9日已通過挖掘申請，將在其中3筆未列冊範圍土地，鑽探約20孔，試掘13坑，預計年底前試掘，2個月完成。

考古發現金山龜子山一帶地層的文物陶片、石斧等，最遠可推及到西元前6000多年的大坌坑文化，內政部在93年命名為「龜子山遺址」，市長林右昌說，專用區內若再挖出遺址，這塊地的促參案可能走不下去，市府原想促參程序先走，考古後面再做，但風險太大，只要一挖到遺址，就要依文資法進行保存。