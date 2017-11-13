轉型觀光工廠 台塑生醫館也種電

生醫館入口意象成為打卡熱門點。（記者張聰秋攝）

2017-11-13 16:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕醜小鴨變天鵝了！佔地460坪的台塑生醫健康悠活館（簡稱「生醫館」），14年前，還只是台化公司一個專門生產傳統洗衣粉的部門，每個月生產5500噸洗衣粉，供應全國8成用量，部門後來變成化妝品工廠，再經過3年改造，跨入預防醫學，轉型蛻變成觀光工廠，跨入預防醫學和綠能環保的領域。

生醫館從今年7月25日試營運來，已吸引7萬人次參觀人潮，離目標年創造30萬人次，達標有望，台塑生醫公司協理劉慧啟說，下一步希望吸引國外觀光客，讓外國遊客看見台灣化工業變化與進步。

為了響應政府推動環保綠能，台塑生醫健康悠活館的觀光工廠，跟上綠能腳步，屋頂裝設太陽能板，自己自足供應生醫悠活館使用，每日電力200度到250度電力，未來擬逐步擴充太陽能板，供應台化公司生產線使用，降低對台電電力的依賴性。

劉慧啟表示，觀光工廠1年365天，只休農曆春節除夕和大年初一，363天天天免費讓民眾參觀，廠域公開化工製造流程，從研究開發、品管檢驗、製造流程公開，民眾隔著透明玻璃，一清二楚都能看見。

台塑生醫健康悠活館館長陳俊男說，生醫館今年10月19日通過經濟部評鑑，自試營運以來，國內遊客以全台各地親子散客為大宗，適合親子同樂的「悠活體驗區」就成了館內參觀的人氣王，常常會有大批民眾在此免費體驗智慧健康量測和頭皮與肌膚狀況檢測，設有打擊細菌互動螢幕的遊戲區更是讓小朋友玩到手軟，週末一到常常大排長龍。

全館銷售冠軍和季軍產品分別是吃的「台塑牛小排」和用的、清洗蔬果的「果蔬淨」。

觀光工廠11.3公尺高的洗髮精瓶子入口意象裝置藝術品，是「鎮館之寶」，更是旅遊打卡的熱門景點。

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生醫館屋頂架設一條細長、如停車棚架的太陽能板。（記者張聰秋攝）

生醫館屋頂種電。（圖台塑生醫健康悠活館提供）

生醫館屋頂種電自己自足。（記者張聰秋攝）

館方公開生產製造讓民眾參觀。（記者張聰秋攝）

適合親子同樂的「悠活體驗區」。（記者張聰秋攝）