媽媽不放棄！車禍癱瘓少年一年後奇蹟甦醒

癱瘓一年後，18歲的徐恩溢最近逐漸恢復功能，不但能認人、簡短回應媽媽的話，還能自己拿湯匙吃飯。（林愛崙提供）

2017-11-13 15:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮18歲少年徐恩溢，去年11月發生重大車禍導致腦部受創癱瘓臥床，眼睛雖能睜開卻不認得人了。而媽媽為照顧兒子，辭工作在家每天為愛兒把屎把尿、餵食照顧，還帶他去醫院復健不曾中斷，今年經過幾次手術治療後，最近少年逐漸甦醒、能認人還會輕聲回答媽媽「愛媽媽」，讓媽媽林愛崙開心不已，直呼「真是奇蹟」！

徐恩溢原就讀國立花蓮高工，多才多藝，不但端午節與同學組隊參加花蓮縣龍舟競賽還打破大會紀錄，平日還會彈吉他自彈自唱，身高180公分的大男孩陽光帥氣，也是學校明星人物，志願則是「向鐵工爸爸看齊」，盼繼承父親衣缽。

去年11月6日，徐恩溢騎機車要去考電機國家證照，半路上與轎車發生對撞，徐腦部重創送醫，到院後「在鬼門關前晃一圈」，不但瞳孔放大、昏迷指數3，幸虧經過搶救，今年2月出院，但卻已全身癱瘓臥床。媽媽林愛崙說，兒子眼睛雖能睜開「眼睛卻不知道往哪邊看」，叫名字也無任何反應，吃飯洗澡便溺都需要照顧，幾近植物人狀態。

原本在剝皮辣椒工廠上班的媽媽，和擔任鐵工的徐爸爸撫養3個孩子，卻因媽媽辭職回家照顧癱兒，頓時少了一份收入，加上醫藥費負擔，一度欠醫藥費30多萬元。

為了「喚醒」兒子，林愛崙每天總是不厭其煩地和兒子說話「要吃飯囉」、「來洗澡吧」、「你愛媽媽嗎」？每週還定期帶他去醫院復健，由於丈夫還因工作感染恙蟲病引發敗血症被送到加護病房，曾讓林愛崙絕望到想要輕生。但是，「為了兒子，她沒有倒下的權利」，林愛崙又重新堅強起來，始終不放棄。

今年5月，花蓮鳳林警察分局、警友會、西瓜產銷班等募款共30多萬元，除了協助解決債務，也讓少年接受幹細胞治療、手術等等。

最近林愛崙照顧兒子時，和以往一樣，總是一而再再而三和兒子說話「肚子餓了嗎」？「有沒友愛媽媽」？竟獲得兒子細聲回應「愛」！眼神也終於可以聚焦，讓媽媽驚喜不已，而兒子甚至在最近一次手術後，已恢復到可以自己拿湯匙吃飯。

相關影音