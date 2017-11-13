性平教育爭議 全長聯怒吼：拒絕突襲授課

性平教育爭議，全長聯10多名家長今天赴教育部前抗議怒吼，拒絕突襲授課，要求國教署把關。（記者林曉雲攝）

2017-11-13 15:22

〔記者林曉雲／台北報導〕性別平等教育爭議不斷，高雄市小港區港和國小教師劉育豪在課堂上對小三學生教授保險套引發家長反彈並挨告，但獲得高雄市教育局范巽綠的力挺。全國家長會長聯盟（簡稱全長聯）10多名家長，今天下午赴教育部前抗議怒吼指，教育部原規定外校人士入班上課須事前審核，但有性平委員主張中央性別平等輔導團及地方輔導轉成員可不受此限，劉育豪是地方輔導團老師，家長擔心類似劉育豪老師的授課內容會藉由「突襲式授課」管道進入其他學校，要求國教署不能開放特例。

教育部國教署組長武曉霞對媒體說明，教育部在今年初發布「校外人士入班協助教學注意要項」，授課教師邀請校外人士協助教學以納入學期課程為原則，如有臨時性需求，應在課程開始一週前，循校內審核機制辦理，且應事先告知家長課程內容，但因現在教師成長需要觀（察）課和議（論）課，輔導團老師都是專業老師，進入其他學校是否也要受此限制，有性平委員提案認為可不須事前審查，教育部今天下午將開會對此進行討論。

全長聯理事長劉世鴻表示，教育部今天召開「校外人士入班協助教學注意要項協商會議」，有性平委員主張中央性別平等輔導團及地方輔導轉成員可不受限制，但也有委員認為應一體適用，消息傳出，許多家長感到憂慮，才站出來促請國教署堅守原本的立場一體適用，反對突襲式授課。

高雄市家長聯盟理事長洪志和表示，高雄市港X國小教師劉X豪是輔導團老師，他教自己學校就算，還想教別的學校學生，如不用事先申請，教小三學生「指險套」，且可男男用、女女用，哪一個家長可以接受這樣的教學內容？輔導團和性平委員憑什麼有特權？想要怎麼教就怎麼教？家長絕對無法接受性平教育隨便亂教，要求國教署不可放寬入校審查標準。國教行動聯盟理事長王立昇表示，家長很擔心學生受教權受影響，才會站出來抗議。

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