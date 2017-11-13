醫病》91歲阿嬤不認命！ 罹2種癌症仍積極治療、享受餘命

2017-11-13 14:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高齡罹癌病患不是只能認命等死！

一名高齡91歲的阿嬤今年診斷出有膀胱癌及乳癌，接受化療及標靶藥物治療控制膀胱癌後，乳癌腫瘤卻持續變大，原本阿嬤自覺「活夠了」，只能認命，經中山醫學大學附設醫院評估建議後接受手術，醫療團隊替可她進行局部麻醉乳癌切除手術，讓阿嬤享受健康又有品質的餘命。

隨著國人平均壽命延長，高齡者的醫療愈受重視，中華民國癌症醫學會103年成立老年腫瘤委員會委員、中山附醫血液腫瘤科醫師黃偉修指出，尤其台灣老人癌症登記比例，70歲以上已達36%，台灣老人癌症新診斷個案數比例也逐年上升，65歲以上的老年腫瘤人數由1986年的29.69%，至2010年已成長至46%。

黃偉修指出，以前高齡罹癌者不少人會選擇認命，未必積極尋求治療，中華民國癌症醫學會積極推廣高齡者癌症治療，盼讓高齡癌症患者享受健康餘命。

黃偉修指出，今年陸續接獲91歲及86歲的高齡癌症患者，各經綜合評估後，病人接受乳癌手術切除治療，重獲健康。其中91歲的阿嬤今年3月發現有血尿，又在右側乳房摸到腫塊，經檢查確認罹膀胱癌及乳癌，因膀胱鏡檢發現膀胱70%長有腫瘤，泌尿科評估病人的年齡及體力，調整給於半量的化療及全量的標靶藥物治療，阿嬤完成療程後，控制良好，體重增加，營養狀況改善。

但阿嬤的乳房腫瘤卻逐漸長大，由3公分長至5公分，讓阿嬤憂心不已，又開始失眠及食不下嚥食，原本阿嬤自覺「活夠了」，決定認命接受，經評估阿嬤包括體力及生理情況後，外科主任姚忠瑾評估可採局部麻醉施行乳癌切除手術，經與家屬及個案建議後，阿嬤接受手術，目前阿嬤康復中。

另一名86歲的阿則曾在16年罹患大腸癌第三期，接受手術及化療後也控制良好，不料4年前摸到左側乳房腫瘤約3公分，但接受賀爾蒙治療及化療後，治療效果仍不佳，腫瘤由原來的3公分長至6公分，腋下淋巴也有轉移，經中山附醫團隊評估後接受左側乳房全切除手術，獲得治療成功，目前接受輔助性荷爾蒙治療。

黃偉修說，不少高齡罹癌者面對醫療選擇時，容易有「已經活的足夠了」的消極心理，但與其置之不理，病人擔心受怕的心理壓力加上因病造成的生理不適，往往影響生活品質，既活得辛苦更沒有生命尊嚴與品質，家人照顧壓力也更形沈重，認命未必是最好的方法。

黃偉修說，老年腫瘤經周全性評估，可協助醫師、病人及家屬決定治療的方法，未必只有手術一途，兩例個案經評估後覺得最好的治療方法是接受外科手術切除，由外科醫師評估手術風險後施行，成功解決病人及家屬擔心的腫瘤問題，助老人家餘命活得健康又有品質。