衡山有愛慈善演唱會 龍千玉、江志豐接力演出

2017-11-13 14:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕衡山基金會籌建衡山之家，協助弱勢家庭居家修繕及環境清潔，將舉辦「衡山有愛慈善演唱會」募集經費，有「全方位音樂創作才子」之稱的歌手江志豐，今天前來台中與主辦單位共同召開記者會，邀請民眾幫助更多身心障礙家庭。

行善團體衡山基金會這場演唱會，將邀請歌手江志豐、龍千玉、王建復及方馨等人表演。今天記者會上，除江志豐，衡山副董事長許瑞波、衡山總顧問市議員曾朝榮、市議員邱素貞也到場力挺，2位議員並允諾合捐10萬元，希望發揮拋磚引玉，號召更多人共襄盛舉。

許瑞波表示，由於經手服務的身障家庭，需要修繕的家戶越來越多，其中有些房舍損壞的程度超乎想像，幾乎需要重新蓋，整個大台中地區在等待修繕的個案高達20多件，希望幫助這些弱勢朋友可以在歲末年終前，完成房屋修繕，讓他們得以度過寒冬。

曾朝榮指出，他常利用週六日跟衡山基金會的行善團，一起參與修繕工作，協助一些原本就是中低收入戶，以及身心障礙者的家庭；當發現這些家庭生活物資缺乏時，就捐贈家電、家具或寢具，以協助這些家庭維持日常生活。

邱素貞說，衡山基金會的行善團在接獲個案後，就會召集所屬志工，一起幫忙修繕房屋，這真的是很好的服務，感謝大家的發心參與，真的很感動；希望大家一起聆聽美妙的音樂，讓衡山基金會幫助更多身心障礙弱勢家庭。

江志豐表示，他自己曾參與衡山基金會居家修繕的服務工作，讓他相當感動，他肯定基金會員工與志工為社會弱勢所做的努力，希望藉由這次演唱會，讓服務經費「到位」，有更多民眾受惠。