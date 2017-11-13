廢鐵成變形金鋼！苗栗三義有個「金剛基地」

黃金城及林文貞夫婦利用汽車零組件及手工具不良品等打造變形金剛等環保文創金剛。（記者歐素美攝）

2017-11-13 14:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市偉孚興業股份有限公司董事長黃金城及林文貞夫婦經營金屬手工具起家，因手工具要求精準，略為差池就成「不良品」，7年前，兩人與日本技師及泰國文創師等合作，由泰國汽車零件廠的工人利用假日將這些被淘汰的廢鐵打造成變形金剛，意外受到許多收藏家喜愛，除電影動漫主角外，這幾年更陸續開發出知名藝人等作品，將進一步在苗栗三義打造「金剛基地」。

「哇~變形金鋼吔」！走進苗栗三義的「無己之凡」生活空間，店內外充斥各式大型的鋼鐵人物，有電影「變形金鋼」裡的柯博文、大黃蜂，還有「鋼鐵人」、「星際大戰」及「異形」等角色人物，甚至「小小兵」或「魔戒」裡的哈比人等，大則1、2公尺高、小則10餘公分，其中，尤以袖珍可愛的「小小兵」最受年輕人喜愛。

仔細一看，這些大大小小的鋼鐵人物，都是利用汽車零組件及錘子、鉗子等金屬手工具零件等打造而成，造型細膩、手工精緻。

林文貞說，一開始只是覺得淘汰的手工具「不良品」，當成廢鐵賣1公斤才6元，十分可惜，就突發奇想，讓泰國工廠的員工利用假日加班打造變形金鋼，為了製造3D立體圖形，每個造型至少得參考200多張照片，第1個變形金剛歷經10多次失敗才終於打造完成，結果擺放在泰國工廠的廠區內，因工廠鄰近機場，許多外國人士途經產生興趣，紛向公司購買或預訂，開啟其環保文創金剛的事業。

林文貞夫婦在苗栗三義木雕街擁有一塊土地，兩人原本打算無償提供當地木雕藝術家作為展場使用，可惜未果，不忍土地閒置，林文貞就將這塊地拿來開設「無己之凡」生活空間，除了提供簡單的餐飲，並作為展示各式環保文創金剛及藝術展覽、藝品展售的空間。

林文貞說，「無己之凡」取自莊子「逍遙遊」，希望提供民眾一個灑脫、放達、愉悅、自適的環境空間，打造環保文創金剛「好玩不賺錢」，但很有成就感。因為研發製作的角色愈來愈多，未來將更進一步打造「金剛基地」，專門展示這些工藝品。

黃金城及林文貞夫婦利用汽車零組件及手工具不良品等打造的變形金剛「柯博文」。（記者歐素美攝）

「無己之凡」戶外展示的飛馬。（記者歐素美攝）

「無己之凡」室內也提供藝術家展覽作品。（記者歐素美攝）

袖珍可愛的「小小兵」，深受年輕人喜愛。（記者歐素美攝）