刺激博覽會人氣 南投印發消費券

南投生活商品博覽會將在17日至20日辦理，在南投縣商業會特別印製消費券刺激人氣及買氣下，熱鬧可期。（資料照，記者謝介裕攝）

2017-11-13 14:12

〔記者謝介裕／南投報導〕刺激消費絕非耍嘴皮子！今年邁入第11年的南投生活商品博覽會，17日至20日將在南投縣會展中心登場，承辦單位南投縣商業會除安排「好禮天天抽天天送」等活動以外，也特別加碼印製100元面額，合計40萬元的消費券，期提高大家參與博覽會的意願，達到活絡地方經濟發展的目的。

南投生活商品博覽會活動，可說是一年比一年熱鬧，此次室內與戶外合計規劃約150個攤位，區分觀光休閒、生活品味、美食饗宴、藝術文創、交通行樂等5大主題，其中，「好禮天天抽天天送」部分，民眾消費1次蓋1個章便送1張摸彩券、2個章便送2張摸彩券，以此類推，除此，還有來店禮、打卡送好禮等活動，不但能讓民眾一趟行程貨比三家，也增加了購物的便利性。

南投縣商業會理事長陳宜劍指出，舉辦該博覽會，除了加強縣民了解縣境之特色產業及縣府推動相關計畫成果以外，更重要的是將南投各式各樣吃喝玩樂、食衣住行深入介紹給國內的民眾，提供最完整、豐富的商品資訊，讓各界了解南投好山好水以外軟實力的一面。

此次印製的消費券，採「一比一」兌換方式，即100百元面額消費券須以100百元新台幣購買，有需要的民眾可向商業會洽詢，電話049-2225151。