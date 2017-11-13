砍林班地黑板樹違反森林法 埔里鎮長認了

埔里鎮公所上月13日砍伐虎頭山飛行傘起降場周邊9株樹木，其中8株黑板樹、1株榕樹。（記者佟振國攝）

2017-11-13 14:32

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮長周義雄上月13日以公共安全為由，率清潔隊員砍除虎頭山飛行傘起降場周邊9株樹木，引發爭議，經林務局實地測量，確認6株位於林班地內，將依違反森林法開罰及求償，鎮代何惠娟今批評鎮長知法犯法，周義雄則為砍樹程序疏失公開道歉，也必須自行繳納至少12萬元罰鍰。

埔里鎮公所清潔隊上月13日上午砍除虎頭山飛行傘起降場旁周邊樹木，林務局埔里工作站人員接獲民眾通報到場制止，已有8株黑板樹及1株榕樹遭砍除，當天下午埔里工作站才收到公所補發的公文，以黑板樹勾纏電線影響公共安全，由清潔隊適當修剪或伐除，引起護樹民眾質疑做法粗糙，林務局也決定嚴辦。

林務局南投林管處副處長陳燿榮表示，經實地測量有6株樹木位於埔里事業區第96林班地，公所未經許可砍伐，違反森林法第9條，依同法第56條可處新台幣12萬元以上60萬元以下罰鍰，本週即可啟動裁處程序，至於6株黑板樹材積6.07立方公尺，換算價金後也會一併求償。

鎮代何惠娟今質詢公所政風室，指政風室的工作項目包括增進民眾法令認知，卻不顧鎮長知法犯法，罰鍰難道也要納稅人買單？政風主任游鳳枝表示，該案權責單位是農委會林務局，相信會依相關事實與法條辦理。

周義雄則強調，當時基於有民眾反映飛行傘起降場周邊黑板樹過高，影響電線安全，颱風季節樹枝常掉落，認為黑板樹並不是好的樹種，因此指示清潔隊砍除，當天下午才補公文，對於作業程序疏失向代表會公開道歉，日後農委會開罰，也會自行繳納罰鍰。