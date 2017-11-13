大木作人才斷層 老少攜手傳承工藝

文資修復工匠人才出現斷層，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理研習課程，有志者老少皆有，20歲楊維軒希望學習更多木作工法，將工藝繼續傳承下去。 （記者王涵平攝）

2017-11-13 13:45

〔記者王涵平／台南報導〕文資修復工匠人才出現斷層，勞動部辦理研習課程吸引民眾報名，有志者老少皆有，20歲楊維軒希望學習更多木作工法，將工藝繼續傳承下去。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，文化部統計目前具備傳統工匠技術資格160人中， 40歲以下只占16位，未滿30歲只有1位，人才出現斷層，因此獲文化部文化資產局委託，與南臺科技大學文化資產整合設計研究中心合辦「大木作修復技術工匠研習課程（初級班）」320小時的學術科紮實訓練。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，產官學合作辦理「大木作修復技術工匠研習課程」，原定錄取30個名額，卻有近140人報名，最後增額錄取40人。

60歲翁文聖輾轉換過多種職業，修過電器、當過成衣廠學徒、也當過保全，43歲無意間接觸細木作，因原本就喜愛歷史文化，一學就上癮，55歲轉做工地、建築造景等粗工，慢慢累積木作經驗，獲悉大木作班招生立刻報名，翁文聖鼓勵年輕人「技術學好就不怕出路窄！」已將大木作當作人生事業第二春，從事木作需要耐心及定性，拍胸鋪掛保證「只要體能維持好，再做10年也絕對沒問題！」

家住基隆的20歲楊維軒是最年輕學員，學美術時曾以木材創作，也在木工廠實習2年多，卻是第一次嘗試從木材毛料開始雕塑成形，「以前想學卻沒有門路，知道大木作要開班，再遠都要報名！」班上不少同學也是楊維軒學習的榜樣，現在已學會漢式、日式建築的修繕方法。