手滑傳給老婆辣妹照 網友笑翻：這下睡公園了

老公PO出這張圖，讓老婆氣得要他「晚上睡地上」。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2017-11-13 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體LINE已經是許多人生活中不可或缺的聯絡工具，但也要小心，不要因為趕著回覆訊息而手滑傳錯，不然下場可能會像這名老公誤傳辣妹照一樣，把老婆大人給惹怒了！

臉書社團《爆料公社》分享一名老婆和老公的對話。照片中可見，這名老婆很貼心的傳了一張便當的照片，並詢問老公「要買你的飯嗎？」，結果老公竟然回傳一張爆乳辣妹照，還傳了「這個也很好吃」，老婆見狀一整個傻眼，馬上怒飆老公「去X的」還傳一張憤怒的貼圖。

老公似乎發現自己闖禍、不小心把手機裡的私人收藏照給傳給老婆，便連忙道歉「剛剛按太快！」還傳了一張臭豆腐的照片想轉移老婆的注意力，不過這一切已為時已晚，老婆不認為老公是按太快，怒回「你晚上睡地上好了！」。

這對夫妻的對話讓網友看完都笑翻了，紛紛留言「這下睡公園了」、「男人嘛，硬碟手機雲端裡有個幾G很合理的 看歸看，我們最愛的還是親愛的老婆唷」、「屎（死）定了阿他」、「哈哈哈哈哈，老婆開不起玩笑」、「應該是老公照片傳錯人了」、「原來相簿都是存這些照片啊 回家可以全刪了」。

女網友PO出和老公的對話。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

女網友PO出和老公的對話。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

女網友PO出和老公的對話。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

女網友PO出和老公的對話。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）