醫訊》許達夫另類療法未懲處 衛福部長：很難接受、將修法

2017-11-13 13:46

〔記者林惠琴／台北報導〕今年6月，台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏爆料，指有癌症患者因為聽信開業醫師許達夫的自然療法，造成病情延誤而死亡，引發衛生單位關注，進一步調查許在臉書有招攬業務、推廣另類療法等行為，但最後卻不予處分，今日立法院社福及衛環委員會上有立委質疑法令不合理，衛福部承諾修法。

立委黃國昌表示，自己關注醫師權益的保障，但對於病人所處位置也非常關心，強調針對許達夫一案，衛福部大動作召開記者會嚴厲痛批違法，並說明要求台中市衛生局調查、移送醫師公會懲戒，結果最後卻是不予懲處，質疑醫醫相護不好，詢問衛福部要採取什麼措施？

衛福部長陳時中表示，衛福部很難接受不予懲處的結果，但由於相關權責在台中市衛生局手上，因此請他們再議。

衛福部醫事司長石崇良解釋，針對此案，醫師懲戒委員會認為，許達夫不是在醫療過程中做的不實宣傳，因此台中市衛生局決定不予處分，但衛福部認為其所考慮的角度不對，將會再給他們一些行政指導，請重新開會決議。

不過，黃國昌質疑，根據「醫師法」規定，只有被懲戒人對於決議不服時，才可以提出覆審，主管機關根本很難要求再議，直呼不合理。對此，陳時中強調，將於這個月內提出相關修正案，再送到行政院、立法院審議。