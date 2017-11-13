台灣徵收「出國稅」？交通部：3個月內提評估報告

立委陳歐珀說，日本2019年起將向出境國人及全球旅客課出國稅，每次出境就徵收1000日圓，可望為日本政府帶來400億日圓（約台幣106億元）的收入，他問台灣有沒有可能徵收出國稅？圖為桃園機場。（資料照，記者劉信德攝）

2017-11-13 13:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通委員會今天審查觀光局107年度預算，立委陳歐珀指出，台灣在全球觀光競爭力的排名，10年來都停滯不前，僅排第30名，反觀日本早已躍升至全球第4，並決定要在2019年徵收「出國稅」，一年可望增加106億元的收入，並問交通部長賀陳旦會不會跟進？賀陳旦表示，現在收取的機場服務費已用在觀光產業，是否要收出國稅仍須整體檢討，承諾3個月內提出評估報告。

立委陳歐珀表示，日本2019年起將向出境國人及全球旅客課出國稅，每次出境就徵收1000日圓，可望為日本政府帶來400億日圓（約台幣106億元）的收入，而澳洲每年也收取212億元台幣的出國稅，韓國也有69億元台幣，有助增加觀光發展資源，並問台灣有沒有可能徵收出國稅？

賀陳旦回應，目前旅客出境皆會收取500元的機場服務費，其中一部分就是做為觀光發展基金使用，至於徵收出國稅的目的和需求需要做整體考量和研議，並承諾在3個月內提出評估報告。

陳歐珀表示，台灣今年入境市場是14年來首次負成長，光是前3季就少了23萬外籍旅客；此外，世界經濟論壇（WEF）的「2017全球旅遊與觀光」將台灣全球觀光競爭力評為第30名，跟10年前名次一樣，停滯不前，反觀日本已從10年前的第25名躍升到第4名，韓國也從42名前進到第19名，台灣與其想著要如何增加中客，還不如回歸產業基本面，把產值提升。