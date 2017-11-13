台江文化建醮敬老 阿公阿嬤在地學習楷模獲表揚

台江社區敬老日，推荐表揚樂齡學習楷模，鼓勵退休與阿公阿嬤在地學習。（社大台江分校提供）

2017-11-13 13:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海尾朝皇宮、社大台江分校推動「大廟興學」10週年，適逢海尾寮六年一科的文化建醮，結合在地國中小學，舉辦台江社區敬老日，推荐表揚樂齡學習楷模，鼓勵退休與阿公阿嬤在地學習，活到老，學到老。

28位來自台江分校、成教班樂齡學習楷模昨晚齊聚朝皇宮大廟口，由社大林朝成校長、安南區長顏昇祺、美善基金會吳道遠神父頒獎表揚，台江分校自我推拿班同學也總動員，在廟口熬煮薑蜜，送給鄉親品嘗，彩妝班同學則是為這群樂齡阿嬤畫妝，攝影班同學忙著為這群樂齡學習楷模與家人拍照，留下人生中最美麗的一刻，南管曲唱班還特別依照古禮在朝皇宮大殿內演奏古曲，禮敬大道公，祈願鄉親平安幸福。

社大台江分校執行長吳茂成表示，學習是最好的在地安老方式，台江社區敬老日邀請各班師生以音樂演奏，為阿公阿嬤、爸爸媽媽按摩，發揚大道公孝親行道、終身學習、社會參與的公德精神。

受表揚的為家鄉寫歌班同學鄭新讚說，社大台江分校與海尾朝皇宮推動「大廟興學」很了不起，提供多元與各種領域的課程，適合不同年齡、不同興趣的市民，學習自己想要學的課，大廟興學的耕耘下，提升台江文化，這是很大的貢獻，讓台江未來會更幸福。