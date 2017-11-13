連2場美髮創意賽 弘光拿7金5銀5銅

弘光科大美髮系學生連兩場大賽獲7金5銀5銅，SPC選拔賽大滿貫。（記者張軒哲攝）

2017-11-13 13:31

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學美髮造型設計系12名學生，接連參加SPC台灣選拔比賽、2017亞洲盃時尚造型創意競賽2場7項比賽，總共獲得7金5銀5銅的佳績。其中，SPC台灣選拔400多位選手同場較勁，10位參賽學生以全壘打之姿拿下10個獎，成績傲視全場。

指導比賽的美髮系助理教授呂佩芸表示，這2場比賽跟其他比賽比較不同，以商業為主，講究的是實用性，選手設計出來的作品不走誇張路線，可以用在一般的消費者上，比的是紮實的技術，並強調流行性，以2017年、2018年流行的趨勢來說，髮型偏向輕柔、有滋潤感、自然造型，選手的作品都很接近市場。

SPC台灣選拔國際組女子指定髮型奪下冠軍的大三張鈞淳，從7月起開始參加日本藝術祭的比賽，到10月已經參加5場賽事，冠軍、亞軍、季軍都拿過。她說，想要從比賽中得到更多經驗、學到更多，不同比賽有不同的技巧，儘管比賽前只有睡1、2個小時，心情又很緊張，但是，不斷學習別人的優點，可以增進技術。

另外，在SPC台灣選拔國際組八色冷燙拿下冠軍的郭家敏，對新娘髮型彩妝有興趣，普通高中畢業後才開始接觸美髮，她說，拿下冠軍的訣竅，就是不斷練習，利用實習空檔練習，下班後再加強訓練，每天練習2至3個髮型，為了這次比賽，還曾經飛到日本觀摩其他選手的作品，「看到選手都在規定的時間完賽，下定決心激勵自己，要做就要做到最完美。」

大三學生劉啟成說，老師不斷的鼓勵他，就算比賽沒有拿到好成績，也可以精進技術，因此越挫越勇，不斷加強練習，練到三更半夜，馬上把作品拍照起來，隔天一早請老師指導，終於在亞洲盃時尚造型創意競賽的創意包伯剪髮造型、人像美學攝影2組，都拿下雙冠軍，在SPC台灣選拔國際組男子指定髮型也拿下亞軍。