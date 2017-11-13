風浪板亞奧運積分賽 16日起觀音亭海域競賽

澎湖發展風浪板運動二十年，成為亞奧運積分賽巡迴站之一。（記者劉禹慶攝）

2017-11-13 13:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一度因經費問題面臨停擺的RS：X風浪板亞奧運積分賽，由於早已在總會國際網站公布，並牽涉未來澎湖主辦賽事資格，因此在澎湖縣帆船協會理事長陳雙全積極奔走下，最後拍板定案，16日起至20日在澎湖觀音亭海域展開競賽。

澎湖帆船協會今年主辦2項世界級賽事，澎湖縣政府補助50萬元，但光1場賽事船隻運輸費用最少就要30萬元，經費嚴重不足，一度傳出停辦消息，但因澎湖已成為亞奧運積分賽固定場次，同時早在今年3月就向會員國宣布消息，箭在弦上不得不辦，陳雙全決定繼續辦理。

今日由澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全、澎湖國家風景區管理處課長陳順序等人，共同對外宣布風浪板亞奧運積分賽賽程，由中華民國帆船協會、World Sailing協會共同舉辦、澎湖縣政府與澎湖縣議會協辦，參賽國家包括台灣、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓、印尼、美國、法國、澳洲、英國、南非、瑞典及俄羅斯等15國、120人參賽。

由於亞奧運積分賽，攸關各國好手爭取亞奧運資格積分，澎湖成為常設比賽點，是澎湖發展風浪板運動20年來重大突破，澎湖奧運風浪板國手張浩將領軍出賽爭取佳績，23日第20屆亞洲盃職業小板比賽將緊接登場，澎湖縣長陳光復期許能繼世界鐵人三項競賽，澎湖獲選為最想再參賽第3名，風浪板競賽讓澎湖躍登世界運動舞台，將澎湖之美行銷全世界。