「俞大維故居」列市定古蹟 接下來將申請國定古蹟

北市府文資審議會通過指定俞大維故居為「市定古蹟」。（資料照）

2017-11-13 13:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文化局今召開文資審議會，並於會中經三分之二、11位委員投票同意，通過指定大安區「溫州街22巷4號」（俞大維故居）為「市定古蹟」，並將提報中央申請「國定古蹟」。投票結果一出，文資團體紛紛叫好，但因涉及都市更新，建商將循法律途徑爭取權益，目前已發包的工程將終止。

「溫州街22巷4號」地主為台灣大學及部分自然人，預定都更後興建34戶台大學人宿舍及部分民宅；桓億建設10年前開始凝聚社區共識，申請更新單元劃定，台北市政府今年6月23日核發建照和拆除執照，七月經舉報人檢舉現址為俞大維故居，文化局列為「暫定古蹟」。

文化局上午舉行文資審議會，會中針對「溫州街22巷4號」（俞大維故居）身份，應指定為「市定古蹟」或「歷史建築」，委員意見不同，主席、副市長鄧家基裁示依法令投票決定，最終以11票同意、5票反對，指定為「市定古蹟」。

居住11年的都更住戶陳先生今在文資會中陳述，走了十多年，好不容易有共識，確認是合法程序，民國95年也通過文資審議，更因為信任市府掛保證，還背了貸款在外面買了房子，結果今年7月突然被舉報，他哽咽問「對住戶來說何去何從？」

桓億建設董事長陳志瑤無奈說，文化局先射箭再畫靶，文資委員已有既定成見，但此處從民國19年、44年、53年等經過多處翻修，已非原貌，這點在民國95年，文化局鑑定小組也確認過，此處並無文資保存價值，面對投票結果，一定會循法律途徑爭取權益。

都發局長林洲民在會中建議，技術上可以將「溫州街22巷4號」建物進行90度移轉，即可兼顧文資和都市更新，成台北市雙贏的經典案例。

對此，文化局副局長田瑋會後受訪時表示，依文資法36條，古蹟若要遷移，需提報計畫向中央目的事業主管機關申請。而台大的主管機關為教育部，田瑋說，文化局會先擬好一份遷移計畫相關草案，再考慮要提報文化部還是教育部。