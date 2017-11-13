新東國中學子赴日參賽 奪冠大秀國旗合照

新東國中學子赴日參加RoboRAVE日本加賀國際機器人競賽榮獲第一、二名，大秀國旗合照，讓全世界看見台灣。（圖由新東國中提供）

2017-11-13 12:36

［記者王涵平／台南報導］新東國中學子赴日參加RoboRAVE日本加賀國際機器人競賽榮獲第一、二名，大秀國旗合照，讓全世界看見台灣。

新東國中指導老師葉志青表示，RoboRAVE是大型的國際性比賽，學生以團隊方式設計機器人自行完成各項任務，除了競賽以外，更是一個很好的國際交流管道。比賽分為a-MAZE-ing（迷宮）、Jousting（騎士）、Line Following（循線）、Sumobot（相撲）、Robotovate（高中組創意賽），有來自日本、台灣、美國、印度、新加坡及中國等6個國家142支隊伍參賽，戰況激烈。

新東國中學生2代表隊分別獲得a-MAZE-ing（迷宮）組一、二名，校長陳惠文表示，全球化、資訊化是時代的潮流，資訊科技的使用能力已是未來學生必備的核心技能之一，藉由機器人的學習，可以培養學生資訊科技之設計與實作，增進運算思維的應用能力、解決問題能力、團隊合作以及創新思考的能力。

參賽學生陳楓文、黃宥祺、陳尚義及蔡祁睿、邱柏凱、李昌達，平常利用午休或放學後時間練習，假日參加各校代表隊的集訓共同練習。

新東國中開辦暑期機器人營隊並聘請南榮科大機械系副教授吳煥文指導，今年成立機器人社團，由葉志青指導；第一次代表南市參加國際機器人競賽奪得佳績，陳惠文特別感謝教育局辦理集訓、吳煥文指導培訓、家長的支持與鼓勵，才能有豐碩的成果。