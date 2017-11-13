想當病人也要培訓的！提升護理專業華醫創意出招…

2017-11-13 12:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕臨床技術在護理的專業養成上，日益受到重視，情境模擬的假道具，未來恐不敷教學應用，為此，中華醫事科大首度對外開辦「標準病人培訓營」，讓護病互動更逼真，有助於實務經驗的累積，校方廣邀民眾參與，攜手提升國內的護理教育。

華醫護理系主任蘇英華表示，標準病人在護理師養成過程中扮演舉足輕重的角色，更是護理臨床技能訓練重要的一環，但如何稱職扮演，相當關鍵，培訓營猶如演員訓練班。

蘇英華說，擔任標準病人者依照劇本扮演病人，模仿病人的表情、動作，以及情緒等，讓護理系學生瞭解如何護病互動，還有面臨各種狀況時，執行正確的處遇、妥適的照顧。

這是華醫首度對外招募標準病人，年滿20歲以上的都可報名參加，受訓完成取得證書者，未來可獲邀擔任護理臨床技術考試的標準病人，一起評量並考驗學生的技能，不僅有協助護理教育的成就感，校方也會核給鐘點費。

校長曾信超指出，去年在護理大樓完成護理臨床技術中心（OSCE）的建置與啟用，內部設備比照醫院的各式病房，讓學生在校就可以透過訓練，體驗臨床護理實務，累積經驗，畢業後到醫療界服務減少許多摸索與適應的時間，達到教用零距離。

華醫標準病人培訓營報名受理至11月30日止，可上網查詢，或電話聯絡06-2674567轉502，護理系助理賴秀雅。