開學自我介紹會出現的幾種人 是不是覺得膝蓋有點痛痛的？

開學自我介紹時總是會出現的這幾種人，你又是其中的哪一種呢？（圖片由銘銘就授權使用）

2017-11-13 17:48

〔影音新聞／綜合報導〕開學自我介紹時總有各式各樣的人，Youtuber銘銘就拍影片演出多種自我介紹的類型，包括「講話超小聲卻急著下台」、「上台認親型」、「打死都不上台型」還有「很熱情但沒人理」等。影片一發表，網友紛紛爆笑按讚，表示自己就是影片中的哪一種人，還分享更多的類型，例如「一上台就被要求表演」、「長太帥被趕下台」、「內心戲超級豐富型」等。

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