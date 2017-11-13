興國學子展現默契與活力 外交小尖兵進軍全國賽

興國高中學子展現絕佳默契與活力，晉級總決賽。（興國高中提供）

2017-11-13 12:03

［記者王涵平／台南報導］教育部與外交部合辦外交小尖兵選拔，興國高中學子展現絕佳默契與活力，晉級總決賽，為原台南縣唯一進軍全國賽的隊伍。

興國高中教務主任林金勳表示，外交小尖兵是困難度非常高的比賽，初賽分為北、中、南3區，每區選出6所學校，南區共36所學校參加，興國學生脫穎而出。

第1天團體英語戲劇演出，主題是新南向政策，興國學子以新台灣之子3代祖孫情為故事主軸，生動演活故事主角，引起全場觀眾共鳴，第2天英語團體演講，由5個題目中隨機抽題，興國學子以精準的發音、精彩內容及毫無失誤的團隊合作，再次獲得評審頻肯定。

最佳推手為2位指導老師何嘉齊及黃孟洳，第3次擔任外交小尖兵指導老師，更曾獲得全國第6名的佳績，成功絕非偶然，指導老師常對選手說，你這個字的發音我已經電你200多遍了，自己要注意，不斷的修正再修正，努力再努力，終能全國賽中佔有一席之地。

選手巫承運、蔡雨彤、黃郁及孫郁棨，為高一、二學生，各有特色及優缺點，將近2個月的訓練，培養絕佳的默契及絕妙的互補，展現自信，令人專注聆聽，讓其他學校指導老師與評審老師留下深刻的印象。